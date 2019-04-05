"Известия": Сербия требует убрать символику Косово с "Ахмат Арены"

Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что Белград требует разобраться с появлением флага непризнанной Республики Косово на стадионе "Ахмата"​ в Грозном. В МИД РФ обратили внимание властей Чечни на недопустимость использования символики непризнанных квазигосударственных образований.

– Мы очень неприятно удивлены подвешенным под свод арены флагом так называемой Республики Косово на стадионе в Грозном во время футбольного матча между московским "Спартаком" и "Ахматом" 30 марта этого года. Очень хорошо знаем принципиальную, последовательную и дружескую позицию Российской Федерации по вопросу территориальной целостности Республики Сербия, и тут ничего не менялось, – заявил "Известиям" Терзич.

– Не понимаю, зачем сейчас раздувать эту историю, – сказал пресс-атташе "Ахмат Арены" Рамзан Умаров. – Этот флаг появился на стадионе не вчера и не сегодня, он висит на арене уже несколько лет. За наш клуб выступает полузащитник Бернард Бериша, который играет в сборной Косово. На арене висят все флаги национальных сборных, за которые играют наши футболисты. То есть, помимо Косово, там есть флаги Албании, Хорватии, Сенегала и других стран. Зачем делать из мухи слона? Я не разбираюсь в политике и могу рассказать только то, почему этот флаг у нас висит. Не знаю, будет он убран или нет.