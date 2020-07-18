РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Из-за карантина клуб понес убытки». Газизов рассказал о трансферных планах «Спартака»

15:00
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал о бюджете команды на летнее трансферное окно.

Шамиль Газизов и&nbsp;владелец &laquo;Спартака&raquo; Леонид Федун.«До последнего надеялись, что Газизов не договорится со «Спартаком». Интервью главного человека в «Уфе»

— Появилась информация, что Леонид Федун выделит вам на трансферы 40-50 миллионов евро. Это так?

— Эта информация не соответствует действительности. Из-за карантина клуб понес убытки, и нам необходимо сформировать сбалансированный антикризисный бюджет. Массовых трансферных закупок не планируется.

— Сотрудничество «Спартака» и «Химок» действительно возможно?

— До моего прихода проводились какие-то встречи. Но официальных предложений клубу не поступало и всерьез такое партнерство не рассматривалось. Сейчас мне передают дела, и подобные решения не могут быть приняты без моего участия. (Вячеслав Короткин)

Отметим, что сегодня Шамилю Газизову исполнилось 52 года. Поздравления от «СЭ»!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 16095
Все опросы
Как закончится кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир