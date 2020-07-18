«Из-за карантина клуб понес убытки». Газизов рассказал о трансферных планах «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал о бюджете команды на летнее трансферное окно.

— Появилась информация, что Леонид Федун выделит вам на трансферы 40-50 миллионов евро. Это так?

— Эта информация не соответствует действительности. Из-за карантина клуб понес убытки, и нам необходимо сформировать сбалансированный антикризисный бюджет. Массовых трансферных закупок не планируется.

— Сотрудничество «Спартака» и «Химок» действительно возможно?

— До моего прихода проводились какие-то встречи. Но официальных предложений клубу не поступало и всерьез такое партнерство не рассматривалось. Сейчас мне передают дела, и подобные решения не могут быть приняты без моего участия. (Вячеслав Короткин)

Отметим, что сегодня Шамилю Газизову исполнилось 52 года. Поздравления от «СЭ»!