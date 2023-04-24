Ивич — о поражении от «Спартака»: «Все всё видели. Нет слов по игре»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о состоянии здоровья хавбека «быков» Кади Боржеса после столкновения с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

— Все всё видели. Нет слов по игре.

— Футбол футболом, но здоровье важнее. Как себя чувствует Кади?

— У меня пока нет информации по нему. Он сейчас в больнице, мы ждем новостей от наших врачей. Пока только сказали, что у него перелом лицевой кости.

Во время игрового столкновения бразилец ударился виском об защитника красно-белых, после чего упал на газон. Полузащитник «Краснодара» упал на поле и лежал без движения. Капитан «Спартака» Георгий Джикия первый пришел на помощь Боржесу и вытащил язык хавбеку, который мог потерять сознание. После эпизода бразилец пришел в себя и его увезли с поля на электрокаре.