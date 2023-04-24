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Сегодня, 21:24

Ивич — о поражении от «Спартака»: «Все всё видели. Нет слов по игре»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о состоянии здоровья хавбека «быков» Кади Боржеса после столкновения с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

— Все всё видели. Нет слов по игре.

— Футбол футболом, но здоровье важнее. Как себя чувствует Кади?

— У меня пока нет информации по нему. Он сейчас в больнице, мы ждем новостей от наших врачей. Пока только сказали, что у него перелом лицевой кости.

Во время игрового столкновения бразилец ударился виском об защитника красно-белых, после чего упал на газон. Полузащитник «Краснодара» упал на поле и лежал без движения. Капитан «Спартака» Георгий Джикия первый пришел на помощь Боржесу и вытащил язык хавбеку, который мог потерять сознание. После эпизода бразилец пришел в себя и его увезли с поля на электрокаре.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Кади Боржес
5
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РПЛ: «Зенит» победил «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью и другие матчи 24-го тура

Турнирная таблица РПЛ после 24-го тура: «Зенит», «Ростов» и «Спартак» одержали победы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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