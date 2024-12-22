Ивич надеется, что скоро вернется к работе
Сербский тренер Владимир Ивич заявил, что в ближайшее время планирует вернуться к работе.
«Мое будущее? Очень надеюсь, что уже скоро вернусь к работе», — сказал Ивич «РБ Спорт».
В марте этого года Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара», его заменил Мурад Мусаев.
Под руководством сербского специалиста в предыдущем сезоне «Краснодар» лидировал большую часть времени в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до финала FONBET Кубка России.
Источник: «РБ Спорт»
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|18
|11
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|3
|36-14
|37
|
4
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|18
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|5
|3
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|35
|
5
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|11
|2
|5
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|
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|
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|4
|10
|15-34
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|
13
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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16
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|1
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|12
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|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
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Фернандо Костанца
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