Ивич надеется, что скоро вернется к работе

Сербский тренер Владимир Ивич заявил, что в ближайшее время планирует вернуться к работе.

«Мое будущее? Очень надеюсь, что уже скоро вернусь к работе», — сказал Ивич «РБ Спорт».

В марте этого года Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара», его заменил Мурад Мусаев.

Под руководством сербского специалиста в предыдущем сезоне «Краснодар» лидировал большую часть времени в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до финала FONBET Кубка России.