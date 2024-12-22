Игнатьев поделился мнением о возможном уходе лидеров «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос о возможном уходе иностранных лидеров «Спартака».

«Ну, как уйти? У них же контракты до конца чемпионата. Если какие-то сверхприбыльные суммы будут звучать, то, наверное, «Спартак» пойдет на такой шаг, а все остальное — это управляемый процесс», — сказал Игнатьев Vprognoze.ru.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третью строчку в РПЛ.