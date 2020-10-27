Ивица Олич: «Вагнер Лав, Жо и Карвалью не сделали великой карьеры только из-за своего образа жизни»

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич вспомнил некоторых партнеров по московскому клубу и постарался объяснить, почему никто из них не заиграл потом в крупном европейском клубе.

«Уйдя из «Динамо», я отправился в неизвестном направлении — российский чемпионат тогда не был привлекательным, а ЦСКА был командой, которая строилась, — цитирует Олича 24sata.hr. — Тем не менее, я не мог принять лучшего решения, я перешел в самую сильную команду России, что мы позже доказали, выиграв несколько трофеев, включая, Кубок УЕФА.

Тогда в команде были собраны лучшие игроки из России, плюс отличные легионеры — такие как Вагнер Лав, Жо и Даниэл Карвалью, которые не сделали великой карьеры только из-за своего образа жизни. Я хорошо помню те времена, это было лучшее время для ЦСКА.

Братья Березуцкие и Игнашевич вместе начинали и заканчивали карьеру, таков их менталитет. Они всегда говорили, что никогда не уйдут из ЦСКА — там было хорошо, они играли за свой клуб, жили хорошо, серьезно зарабатывали. И у них никогда не было амбиций уехать за границу или попробовать силы на другом уровне.

Помню, когда Юрию Жиркову поступило предложение от «Челси», все были довольны, кроме него. А потом он говорит всем, что не хочет ехать в Англию. Такие это ребята, таков менталитет игроков в России. Поэтому меня совсем не удивляет, что Акинфеев, братья Березуцкие или Игнашевич всю карьеру провели в ЦСКА и никуда не ушли».