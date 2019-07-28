Ивелин Попов: "Еще рано говорить о таблице"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов после матча 3-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:2) заявил, что не удивлен удачным стартом ростовчан в сезоне. Команда в трех матчах одержала две победы и один раз сыграла вничью.

– В первом тайме у нас было очень много моментов, во втором тоже. Выиграли, поздравляем болельщиков с победой, но нам надо работать над реализацией, – цитирует болгарина официальный сайт "Ростова".

– "Ростов" сейчас занимает одну из лидирующих строчек в таблице. Рассчитывали после трех туров на такой результат?

– Рассчитывали, конечно. Хорошо провели сборы, много работали. Сейчас тоже все три игры хорошо работали. Но еще рано говорить о таблице, много игр до конца, но мы будем стараться, работать, и чтобы каждая игра нам приносила очки.