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Таранов — о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Что они несут в массы? Границы то должны быть»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о шоу форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и российского специалиста Леонида Слуцкого.

«Делают они там это, им нравится, миллионы просмотров — ну и пусть. Но я не понимаю, что они несут в массы. Да, с Викторовичем в «Крыльях» и работалось легко, и пошутить мог, и напихать, и после игры пиво могли с ним выпить. Но границы-то должны быть. Сейчас их, мне кажется, далеко перешагнули. Совсем попутали спорт с юмором. Может, ему карьера тренера надоела, я уже не знаю», — приводит слова Таранова Sport24.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в первую лигу.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Иван Таранов
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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 - : -
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