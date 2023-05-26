Таранов — о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Что они несут в массы? Границы то должны быть»

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о шоу форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и российского специалиста Леонида Слуцкого.

«Делают они там это, им нравится, миллионы просмотров — ну и пусть. Но я не понимаю, что они несут в массы. Да, с Викторовичем в «Крыльях» и работалось легко, и пошутить мог, и напихать, и после игры пиво могли с ним выпить. Но границы-то должны быть. Сейчас их, мне кажется, далеко перешагнули. Совсем попутали спорт с юмором. Может, ему карьера тренера надоела, я уже не знаю», — приводит слова Таранова Sport24.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в первую лигу.