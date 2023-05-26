Бальде: «В следующем году «Спартак» должен бороться с «Зенитом» за титул»

Форвард «Спартака» Кейта Бальде поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне.

«Мы должны в следующем году бороться с «Зенитом» за титул. Мы вернемся более сильными, чем сейчас. Я уверен, что мы сможем, это реальная цель», — приводит слова Бальде Metaratings.ru.

«Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд. «Спартак» за два тура до окончания РПЛ занимает третье место.