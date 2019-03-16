Иван Обляков: "Будет приятно сыграть еще на одном стадионе ЧМ-2018"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков перед матчем 20-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что рад выйти на поле арены, построенной к чемпионату мира.

– Будет приятно сыграть еще на одном стадионе, который построен к чемпионату мира, – цитирует Твиттер ЦСКА Облякова. – Надеюсь, что будет много зрителей, и атмосфера на "Екатеринбург Арене" будет способствовать яркому футболу, который понравится болельщикам.

Напомним, что матч "Урал" – ЦСКА состоится сегодня, 16 марта, в 14.00 (мск). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи