Иван Игнатьев: «Спасибо руководству «Краснодара», которое вложило много своих нервов и сил на меня»
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев в Instagram попрощался с «Краснодаром».
— Я начал карьеру в городе Краснодар, получал футбольное обучение здесь, испытал много как положительных эмоций, так и не очень, тем не менее, это было хорошее время! Я благодарен каждому человеку, который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня, начиная с горничных, заканчивая людьми, которые отвечают за качество газона, всем-всем. Я никогда не был идеальной личностью, каким-то примером, но я всегда был настоящим человеком!
Отдельное спасибо руководству, которое вложило много своих нервов, сил на меня, я всегда старался отвечать на поле своей игрой! Всех обнимаю! Спасибо вам, главные на празднике футбола — болельщики, вы будете всегда в моем сердце, я всегда буду вспоминать минуты радости, связанные с вами!
Всем-всем крепкого здоровья и удачи! Ваш Игнат. До новых встреч, — написал Игнатьев в Instagram.
Я начал карьеру в городе Краснодар , получал футбольное обучение здесь , испытал много как положительных эмоций,так и не очень , тем не менее, это было хорошее время ! Я благодарен каждому человеку , который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня , начиная с горничных, заканчивая людьми,которые отвечают за качество газона , всем всем , я никогда не был идеальной личностью , каким-то примером , но я всегда был настоящим человеком ! Отдельное спасибо руководству ,которое вложило много своих нервов сил на меня , я всегда старался отвечать на поле , своей игрой !! Всех обнимаю ! Спасибо вам , главные на празднике футбола- болельщики , вы будете всегда в моем сердце , я всегда буду вспоминать минуты радости,связанные с вами !! Всем всем крепкого здоровья и удачи ! Ваш Игнат . До новых встреч ? @fckrasnodar @fck_academy @fans_fckk