Иван Игнатьев: «Спасибо руководству «Краснодара», которое вложило много своих нервов и сил на меня»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев в Instagram попрощался с «Краснодаром».

— Я начал карьеру в городе Краснодар, получал футбольное обучение здесь, испытал много как положительных эмоций, так и не очень, тем не менее, это было хорошее время! Я благодарен каждому человеку, который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня, начиная с горничных, заканчивая людьми, которые отвечают за качество газона, всем-всем. Я никогда не был идеальной личностью, каким-то примером, но я всегда был настоящим человеком!

Отдельное спасибо руководству, которое вложило много своих нервов, сил на меня, я всегда старался отвечать на поле своей игрой! Всех обнимаю! Спасибо вам, главные на празднике футбола — болельщики, вы будете всегда в моем сердце, я всегда буду вспоминать минуты радости, связанные с вами!

Всем-всем крепкого здоровья и удачи! Ваш Игнат. До новых встреч, — написал Игнатьев в Instagram.