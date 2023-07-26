Итальянский журналист Брага: «Малком — лучший бразилец в истории «Зенита»? Не знаю, Халк был очень силен»

Итальянский журналист Микаэль Брага поделился мнением о трансфере вингера «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Малком — лучший бразилец в истории «Зенита»? Не знаю. Халк в свое время был очень силен. К сожалению, нет большого числа примеров, как Малком играет за «Зенит» в еврокубках. Он мало выступал на международной арене, чтобы давать ему полноценную оценку. Когда клубы из Саудовской Аравии делают щедрые предложения, им трудно отказывать. Они могут бороться за игроков даже с европейскими топ-клубами», — цитирует Брагу «Евро Футбол».

В среду, 26 июля, «Аль-Хиляль» объявил о том, что подписал с нападающим «Зенита» Малкомом контракт до 2027 года.