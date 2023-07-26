Агент Нереса назвал слухами информацию об интересе «Зенита»

Агент вингера «Бенфики» Давида Нереса Джулиано Бертолуччи прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к бразильцу.

«Давид сейчас — игрок «Бенфики». А все остальное — это просто слухи», — цитирует агента «Евро Футбол».

26-летний вингер выступает за «Бенфику» с лета 2022 года, контракт до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.