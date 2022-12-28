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Сегодня, 13:40

Итальянский журналист о российских футболистах: «Ваш хваленый Дзюба даже в Турции умудрился провалиться»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Итальянский журналист Россано Доннини в интервью «СЭ» отметил падение уровня футбола в России за последние годы.

«В 1990-х годах у вас был самобытный «Спартак» Олега Романцева, который был на виду в Европе. На стыке 1990-х и 2000-х в еврокубках периодически выстреливал «Локомотив» Юрия Семина. В нулевых годах ЦСКА с яркими бразильцами и «Зенит» Дика Адвоката выиграли Кубок УЕФА. А клуб из Петербурга еще и взял Суперкубок Европы. Не говоря уже о том, что сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала Евро-2008!
В 1990-х ваши игроки выступали в ведущих лигах Европы, причем попадали и в топ-клубы. А после Евро-2008 несколько человек уехали в Англию. Ну а что сейчас: Кокорин на Кипре и Черышев в одном из аутсайдеров серии В? Ваш хваленый Дзюба даже в чемпионате Турции умудрился провалиться! Ну да, есть Головин и Миранчук. Только нынешний «Монако» — довольно средний по европейским меркам клуб, который недавно умудрился уступить первое место в группе ЛЕ «Ференцварошу». А Миранчук в «Аталанте» два сезона просидел в запасе», — сказал Доннини «СЭ».

Ранее Доннини выразил сомнение в том, что РФС следует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

Артем Дзюба. «Развивайте свой футбол — ваш Дзюба даже в Турции провалился!» Итальянский журналист — о переходе РФС в Азию

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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