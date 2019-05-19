Историческое фото "Краснодара" после выхода в Лигу чемпионов

"Краснодар" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию из раздевалки после победы над "Арсеналом" в матче 29-го тура премьер-лиги (3:0). "Быки" впервые в истории вышли в Лигу чемпионов.

- Забирайте это фото! Оно историческое. Сами знаете почему, - такой подписью сопровождается снимок.

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Столько же баллов в активе "Локомотива", располагающегося на 2-й строчке.

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