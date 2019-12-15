Источник: «Зенит» по-прежнему интересуется Акуньей

Полузащитник «Спортинга» Маркос Акунья может продолжить карьеру в «Зените». Как сообщает ZeroZero, российский клуб сохраняет интерес к аргентинцу, за которым следит давно. Конкуренцию ему может составить «Вильярреал».

Также сообщается о конкретном интересе к Акунье со стороны «Наполи», который готов сделать предложение в январе. «Спортинг» оценивает аргентинца не менее чем в 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Акунья в чемпионате Португалии провел 11 матчей, забил один мяч.