ЦСКА пока не достиг соглашения с «Миланом» о переходе Кастильехо

ЦСКА пока не достиг соглашения с «Миланом» о переходе полузащитника Саму Кастильехо, сообщает в Twitter журналист Мануэль Лонго.

Ранее появилась информация, что московский клуб хочет взять футболиста в аренду с правом выкупа. Сам 26-летний хавбек согласен на переезд в Россию.

Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи в 43 матчах за «россонери», в нынешнем сезоне игрок вышел на замену на последней минуте матча 2-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (4:1) и не отличился результативными действиями.