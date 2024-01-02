Баженов рассказал, изменились ли его функции в «Спартаке» с приходом Амарала

Менеджер «Спартака» по играм в аренде Никита Баженов рассказал о взаимодействии с новым спортивным директором клуба Томашем Амаралом.

«Как только Томаш прилетел в Москву, он сразу начал со всеми общаться. Мы поговорили с ним. Функции мои не изменились, он понимает, чем я занимаюсь.

Я донес свое видение по поводу ребят в аренде. Мы их ценим, уважаем, смотрим за их прогрессом, и у нас всегда есть возможность вернуть их, если они будут прогрессировать. Они в команде, это четко надо понимать», – приводит слова Баженова Metaratings.

«Спартак» объявил о назначении Амарала новым спортивным директором клуба 22 декабря. Он приступил к новым обязанностям с 1 января этого года. Ранее португалец работал шеф-скаутом в «Бенфике».