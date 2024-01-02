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Сегодня, 22:42

Баженов рассказал, изменились ли его функции в «Спартаке» с приходом Амарала

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по играм в аренде Никита Баженов рассказал о взаимодействии с новым спортивным директором клуба Томашем Амаралом.

«Как только Томаш прилетел в Москву, он сразу начал со всеми общаться. Мы поговорили с ним. Функции мои не изменились, он понимает, чем я занимаюсь.

Я донес свое видение по поводу ребят в аренде. Мы их ценим, уважаем, смотрим за их прогрессом, и у нас всегда есть возможность вернуть их, если они будут прогрессировать. Они в команде, это четко надо понимать», – приводит слова Баженова Metaratings.

«Спартак» объявил о назначении Амарала новым спортивным директором клуба 22 декабря. Он приступил к новым обязанностям с 1 января этого года. Ранее португалец работал шеф-скаутом в «Бенфике».

Источник: Metaratings
Никита Баженов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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3
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4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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15
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