Источник: Защитник "Крыльев" Рохель перейдет в "Тулузу"

"Тулуза" заинтересована в центральном защитнике "Крыльев Советов" Агустине Рохеле, сообщает L'Équipe. Он должен заменить Кристофера Жюльена, который перешел в "Селтик". Трансфер Рохеля оценивается в 2,5 миллиона евро. Ранее игроком интересовался "Лечче".

Рохель перешел в "Крылья Советов" прошлым летом. В сезоне-2018/19 на счету 21-летнего уругвайца 14 матчей в РПЛ, 2 – в Олимп-Кубке России и 2 – в переходных играх за место в премьер-лиге против "Нижнего Новгорода".

В 2017 году Рохель в составе сборной Уругвая дошел до полуфинала молодежного чемпионата мира, в матче за бронзу команда уступила итальянцам.

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