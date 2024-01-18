Источник: «Вольфсбург» и еще несколько клубов интересуются вингером «Спартака» Бонгондой

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда попал в сферу интересов европейских клубов, утверждает AfricaFoot.

По информации источника, приобретение 28-летнего игрока сборной ДР Конго рассматривает немецкий «Вольфсбург». Кроме того, в его услугах заинтересованы неназванные клубы из Италии, Франции, Бельгии и Турции.

Сейчас Бонгонда выступает в составе сборной ДР Конго на Кубке Африки.

Полузащитник перешел в «Спартак» из «Кадиса» прошлым летом. Он провел за красно-белых 22 матча, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.