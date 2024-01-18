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Сегодня, 19:39

Источник: «Вольфсбург» и еще несколько клубов интересуются вингером «Спартака» Бонгондой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда попал в сферу интересов европейских клубов, утверждает AfricaFoot.

По информации источника, приобретение 28-летнего игрока сборной ДР Конго рассматривает немецкий «Вольфсбург». Кроме того, в его услугах заинтересованы неназванные клубы из Италии, Франции, Бельгии и Турции.

Сейчас Бонгонда выступает в составе сборной ДР Конго на Кубке Африки.

Полузащитник перешел в «Спартак» из «Кадиса» прошлым летом. Он провел за красно-белых 22 матча, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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