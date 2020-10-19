Источник: в Москве жестоко избит тренер-селекционер «Спартака»

Тренер-селекционер «Спартака» Сергей Гладышев пострадал от нападения злоумышленников, утверждает Telegram-канал «Мутко против». Нападение произошло 5 октября в районе Сокольники, недалеко от дома пострадавшего. В результате драки 59-летний спартаковец получил черепно-мозговую травму и перелом ребер.

В системе «Спартака» Гладышев работает два месяца. Он занимается подбором футболистов в спартаковскую академию. В качестве футболиста Гладышев играл за ряд советских и российских клубов, а сезон-1992 провел в составе «Таврии» и помог ей выиграть первый в истории чемпионат Украины.