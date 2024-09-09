Полузащитник «Ростова» Уткин может перейти в «Ахмат»

Как стало известно «СЭ», одним из вариантов продолжения карьеры для полузащитника «Ростова» Даниила Уткина является «Ахмат».

9 сентября сообщалось о срыве перехода футболиста в турецкий «Хатайспор».

Уткин играет за «Ростов» с июля 2022 года. Он провел за клуб 73 матча, забил 4 гола и сделал 17 результативных передач во всех турнирах. Контракт 24-летнего полузащитника с ростовчанами рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.