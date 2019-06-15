Источник: "Урал" за 500 тысяч евро приобретет полузащитника Августиняка из "Медзи"

Полузащитник "Медзи" из Легницы Рафал Августиняк продолжит карьеру в "Урале", сообщает Przeglad Sportowy. Клуб из Екатеринбурга заплатит за 25-летнего поляка 500 тысяч евро.

"Медзь", за которую также выступал Сослан Джанаев, вылетела из элитного дивизиона. Сообщается, что к полузащитнику проявляли интерес "Арка" и плоцкая "Висла". Услуги Августиняка были предложены "Леху" из Познани, но клуб ответил отказом.

– У Рафала были предложения из Турции и Израиля, но мы решили, что у него получится соответствовать российской лиге, из которой зимой поступало более выгодное предложение. К сожалению, травма помешала, – отметил агент игрока.

В 25 матчах на счету Августиняка 2 гола и 2 результативные передачи.

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