Источник: "Спартак" заплатит за Гуса Тила больше 15 миллионов евро

Полузащитник АЗ Гус Тил в ближайшие дни должен стать игроком московского "Спартака", сообщает портал azfanpage.nl. За 21-летнего футболиста российский клуб заплатит более 15 миллионов евро.

1 августа Тил отыграл 70 минут в матче отборочного раунда Лиги Европы против "Хеккена" (3:0), после чего попрощался с болельщиками и игроками команды.

В прошлом сезоне он провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года.