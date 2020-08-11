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Источник: «Спартак» уволил главу селекционного отдела

19:14

«Спартак» уволил главу селекционного отдела Антона Чистякова, утверждает sport24. Чистяков пришел в клуб 5 февраля 2020 года при бывшем генеральном директоре Томасе Цорне.

Ранее Чистяков 7 лет входил в штаб ЦСКА на должности координатора селекции.

В июле Цорн покинул «Спартак», его место занял Шамиль Газизов.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-08-11-spartak-uvolil-glavu-selektsionnogo-otdela

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