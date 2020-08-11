Источник: «Спартак» уволил главу селекционного отдела
19:14
«Спартак» уволил главу селекционного отдела Антона Чистякова, утверждает sport24. Чистяков пришел в клуб 5 февраля 2020 года при бывшем генеральном директоре Томасе Цорне.
Ранее Чистяков 7 лет входил в штаб ЦСКА на должности координатора селекции.
В июле Цорн покинул «Спартак», его место занял Шамиль Газизов.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-08-11-spartak-uvolil-glavu-selektsionnogo-otdela
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...