Источник: «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
20:50
Защитник «Спартака» Айртон пропустит ближайшие матчи олимпийской сборной Бразилии. Московский клуб не отпустил его в расположение национальной команды, сообщает O Globo.
Олимпийский отбор пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля. В нем примут участие все десять сборных КОНМЕБОЛ. Две лучшие команды попадут на Олимпиаду в Токио. Бразилия сыграет в группе B с Перу, Уругваем, Боливией и Парагваем.
Две лучшие команды каждой группы пройдут в следующий раунд, где проведут один круговой турнир.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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