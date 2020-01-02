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Источник: «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

20:50
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Защитник «Спартака» Айртон пропустит ближайшие матчи олимпийской сборной Бразилии. Московский клуб не отпустил его в расположение национальной команды, сообщает O Globo.

Олимпийский отбор пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля. В нем примут участие все десять сборных КОНМЕБОЛ. Две лучшие команды попадут на Олимпиаду в Токио. Бразилия сыграет в группе B с Перу, Уругваем, Боливией и Парагваем.

Две лучшие команды каждой группы пройдут в следующий раунд, где проведут один круговой турнир.

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