Источник: «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Спартака» Айртон пропустит ближайшие матчи олимпийской сборной Бразилии. Московский клуб не отпустил его в расположение национальной команды, сообщает O Globo.

Олимпийский отбор пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля. В нем примут участие все десять сборных КОНМЕБОЛ. Две лучшие команды попадут на Олимпиаду в Токио. Бразилия сыграет в группе B с Перу, Уругваем, Боливией и Парагваем.

Две лучшие команды каждой группы пройдут в следующий раунд, где проведут один круговой турнир.