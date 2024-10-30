Источник: «Спартак» мог подписать Лусиано Гонду до его перехода в «Зенит»

Нападающего «Зенита» Лусиано Гонду предлагали «Спартаку» до перехода игрока в петербургский клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, спортивный директор красно-белых Томаш Амарал посчитал 23-летнего аргентинца не лучше тех форвардов, которых он на тот момент рассматривал.

В августе Гонду подписал четырехлетний контракт с сине-бело-голубыми. Он провел восемь матчей за питерцев, отметившись 5 голами.

После 13 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками.