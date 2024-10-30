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Сегодня, 21:20

В ЦСКА заявили о высочайшем ажиотаже перед дерби со «Спартаком»

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об ожидаемом количестве зрителей на матче 14-го тура РПЛ против «Спартака».

«Обе центральные трибуны практически распроданы, полностью будут распроданы в течение считанных часов. Если судить по динамике продаж — ажиотаж в преддверии дерби безусловно высочайший», — сказал Брейдо «СЭ».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 20:45 по московскому времени.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
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