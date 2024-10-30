В ЦСКА заявили о высочайшем ажиотаже перед дерби со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об ожидаемом количестве зрителей на матче 14-го тура РПЛ против «Спартака».

«Обе центральные трибуны практически распроданы, полностью будут распроданы в течение считанных часов. Если судить по динамике продаж — ажиотаж в преддверии дерби безусловно высочайший», — сказал Брейдо «СЭ».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 20:45 по московскому времени.