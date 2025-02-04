Источник: «Спартак» интересуется гвинейцем Сума
«Спартак» интересуется гвинейским правым вингером Салифу Сума, сообщает Africafoot
Согласно информации источника, «Спартак» хочет заменить ушедшего ямайца Шамара Николсона.
Гвинеец Салифу Сума покинул ряды «Гавра» во время летнего трансферного окна 2023 года и перешел в «Зиру». В этом сезоне он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Контракт 21-летнего вингера с «Зирой» рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночная стоимость на Transfermarkt теперь оценивается в 850 тысяч евро.
Источник: Africafoot
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|39
|
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
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|5
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|35
|
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|
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|
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|17
|
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|4
|4
|10
|15-34
|16
|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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|
16
|Оренбург
|18
|1
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|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
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|- : -
|2.03
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
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|1
|3
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