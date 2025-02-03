Источник: «Спартак» готов отдать 15 миллионов евро за защитника молодежной сборной Нидерландов

«Спартак» готов заплатить 15 миллионов евро за защитника «Ауд-Хеверле Левен» Эзекила Банзузи, сообщает Niewsblad.

По информации источника, красно-белые серьезно заинтересованы в подписании 19-летнего защитника молодежной сборной Нидерландов, однако трансфер маловероятен, так как сам футболист не хочет переезжать в Россию. Ранее сообщалось, что Банзузи интересовались «Монако» и «Вест Хэм».

В этом сезоне на счету защитника 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал пять результативных передач.