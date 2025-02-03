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Сегодня, 21:20

Источник: «Спартак» готов отдать 15 миллионов евро за защитника молодежной сборной Нидерландов

Сергей Ярошенко
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«Спартак» готов заплатить 15 миллионов евро за защитника «Ауд-Хеверле Левен» Эзекила Банзузи, сообщает Niewsblad.

По информации источника, красно-белые серьезно заинтересованы в подписании 19-летнего защитника молодежной сборной Нидерландов, однако трансфер маловероятен, так как сам футболист не хочет переезжать в Россию. Ранее сообщалось, что Банзузи интересовались «Монако» и «Вест Хэм».

В этом сезоне на счету защитника 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал пять результативных передач.

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ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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15
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Динамо Мх – Локомотив
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