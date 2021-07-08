Источник сообщил о возможном переходе форварда ЦСКА Шкурина в киевское «Динамо»

«Динамо» Киев проявляет интерес к форварду ЦСКА Илье Шкурину, сообщают несколько украинских источников.

Как заявил в передаче «ТаТоТаке» журналист Михаил Спиваковский, «Динамо» интересуется Шкуриным. По его словам, источники в Белоруссии подтвердили эту информацию. Киевляне ищут замену Артем Беседину, который получил травму на Евро-2020.

Спиваковский уточнил, что у ЦСКА есть желание отдать игрока, а с учетом хороших отношений президента ЦСКА Евгения Гинера с киевским коллегой Игорем Суркисом сделка выглядит вероятной. По данным «ТаТоТаке», «Динамо» планирует взять игрока в аренду. Также в «Динамо» рассматривают кандидатуру форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

По данным другого украинского инсайдера Игоря Бурбаса, Шкурин может отправиться с «Динамо» на второй сбор. По его информации, переговоры находятся на завершающей стадии. Речь идет об аренде с возможностью дальнейшего выкупа.

Дуже ймовірно, що вже на другі збори у складі Динамо вирушить новий нападник. Це 21-річний білорус Ілля Шкурін. Йому роздають великі аванси і хороші перспективи. Перемовини на завершальній стадії. Йдеться про оренду з можливістю подальшого викупу. — Igor Burbas (@iburbas) July 8, 2021

В начале 2020 года Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо». В прошлом сезоне 21-летний белорусский форвард провел 14 матчей за армейцев во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает Шкурина в один миллион евро.