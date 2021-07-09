Клаудиньо подтвердил контакты с «Зенитом»

Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо сообщил, что у него были контакты с «Зенитом». Однако, по его словам, конкретных предложений не поступало.

«Во время трансферного окна разговоры о Европе становятся более конкретными. У меня уже были переговоры с «Лейпцигом» и «Зенитом», но сейчас, может, будет больше конкретики.

Я уже сказал президенту, что переход может быть для меня хорошим шагом, хотя я и счастлив в клубе. Сегодня за ту же зарплату я бы выбрал Европу. Я мечтаю играть в Лиге чемпионов«, — приводит слова футболиста UOL Esporte.

Напомним, что ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо, прокомментировал в разговоре с «СЭ» информацию о том, что игрок близок к переходу в «Зенит» за 15 миллионов евро.

За «Брагантино» хавбек провел 126 матчей, в которых забил 32 гола и сделал 25 голевых передач.