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Клаудиньо подтвердил контакты с «Зенитом»

08:36
Клаудиньо Родригес. Фото Instagram
Клаудиньо Родригес. Фото Instagram
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Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо сообщил, что у него были контакты с «Зенитом». Однако, по его словам, конкретных предложений не поступало.

«Во время трансферного окна разговоры о Европе становятся более конкретными. У меня уже были переговоры с «Лейпцигом» и «Зенитом», но сейчас, может, будет больше конкретики.

Я уже сказал президенту, что переход может быть для меня хорошим шагом, хотя я и счастлив в клубе. Сегодня за ту же зарплату я бы выбрал Европу. Я мечтаю играть в Лиге чемпионов«, — приводит слова футболиста UOL Esporte.

Напомним, что ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо, прокомментировал в разговоре с «СЭ» информацию о том, что игрок близок к переходу в «Зенит» за 15 миллионов евро.

За «Брагантино» хавбек провел 126 матчей, в которых забил 32 гола и сделал 25 голевых передач.

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