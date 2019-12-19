Источник: Слуцкий прибыл на базу «Рубина», сегодня его объявят

Леонид Слуцкий прибыл в Казань на базу «Рубина», утверждает «Бизнес online». В ближайшее время клуб объявит о назначении специалиста на должность главного тренера.

Слуцкому провели экскурсию на базе, он ознакомился с клубной инфраструктурой. В ближайшее время тренер подпишет контракт с клубом.

В ноябре Слуцкий был уволен с поста главного тренера «Витесса», который он занимал с лета прошлого года. «Рубин» по итогам первой части сезона-2019/20 отправил в отставку Романа Шаронова.

После 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.