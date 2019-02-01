Источник: следствие попросит продлить арест Мамаеву и Кокорину

Тверской суд Москвы рассмотрит 6 февраля ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, информирует "РИА Новости".

При этом адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что материал для ознакомления был представлен единожды лишь 30 января и ответ на жалобу о волоките так и не был получен.

- Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны, - отметил Бушманов.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест Кокорина и Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в столице 8 октября. Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция только статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения. Срок содержания под стражей истекает 8 февраля.