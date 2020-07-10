Источник: «Рубин» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Нападающий «Леха» Кристиан Гюткьер попал в список интересов двух российских клубов. На 30-летнего датчанина претендуют «Ростов» и «Рубин», утверждает Tipsbladet.

У футболиста истекает срок контракта с польским клубом, который он не намерен продлевать. У футболиста уже есть предложение от французского «Генгама», который готов дать ему контракт на 3 года с зарплатой в 600 тысяч евро за сезон. Если команда сможет выйти по итогам сезона в высший дивизион, то зарплата Гюткьера вырастет до 1 миллиона евро.

Однако пока футболист не подписал соглашение с французской стороной.

В прошедшем сезон нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Польши, забив 21 гол в 31 встрече.