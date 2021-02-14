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Если Драгович перейдет в «Динамо», то свободным агентом

19:42
Александр Драгович. Фото AFP
Александр Драгович. Фото AFP
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По данным «СЭ», «Динамо» может подписать соглашение с центральным защитником «Байера» Александром Драговичем по окончании сезона. Сейчас у 29-летнего футболиста действует соглашение с леверкузенским клубом, нынешней зимой трансфер футболиста сборной Австрии (86 матчей, 1 гол) не рассматривается. Если переход состоится, то на правах свободного агента. Договор Драговича с «Байером» истекает 30 июня.

Ранее об интересе бело-голубых к защитнику сообщил Telegram-канал «Футбольный Биги new».

В текущем сезоне Драгович провел за «Байер» 22 матча и забил 2 гола.

(Константин Алексеев)

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