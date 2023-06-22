Голкипер «Краснодара» Агкацев одним словом описал Акинфеева

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Про Игоря Акинфеева могу сказать одно — легенда! Он снова выручил команду и завоевал свой очередной трофей с ЦСКА. Рад за него и поздравляю с этим достижением», — цитирует Агкацева Sport24.

Акинфеев с 2003 года выступает за ЦСКА. В прошедшем сезоне 37-летний вратарь провел 35 матчей в составе армейцев во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 игр отстоял на ноль.