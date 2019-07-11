Источник: неизвестный разбил окно машины Черевченко. У него украли кошелек

Неизвестный разбил окно задней двери автомобиля главного тренера "Арсенала" Игоря Черевченко, сообщает tula.sm-news.ru. По информации источника, из Land Cruiser украли сумку с документами и деньгами 44-летнего специалиста.

​Ранее сообщалось, что Черевченко обокрали вечером на улице Агеева в Туле. Специалист отправился на встречу с болельщиками, оставив транспортное средство у ЖК "Космос". В это время неизвестные обокрали иномарку.

Отмечается, что УМВД России по Тульской области возбудило уголовное дело по статье "Кража" по факту "вскрытия" автомобиля главного тренера "Арсенала".

Черевченко возглавляет тульский клуб с осени 2018-го. Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19.

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