Источник: «Наполи» хочет купить Влашича и предложит больше 20 миллионов евро

«Наполи» заинтересован в покупке полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство неаполитанцев уже готово приступить к переговорам и согласно предложить за 22-летнего хорвата около 20 миллионов евро плюс бонусы. Сообщается, что в итальянском клубе считают хавбека подходящей опцией для главного тренера команды, Дженнаро Гаттузо. Сообщается, что армейцы готовы продать футболиста в случае, если получат интересное предложение.

Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года, он провел сезон-2018/19 в составе красно-синих на правах аренды из «Эвертона», после чего армейцы выкупили игрока. В сезоне-2019/20 хорват провел за московскую команду 38 матчей во всех турнирах, на его счету 13 голов и 7 результативных передач. Футболист пропустил матч первого тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Химок» (2:0) из-за мышечной травмы.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Влашича в 22 миллиона евро.