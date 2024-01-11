Источник: «Локомотив» предлагает «Страсбуру» 5 миллионов евро за защитника Ньямси

Стало известно сколько «Локомотив» готов предложить за защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, железнодорожники предлагают за 26-летнего игрока 5 миллионов евро и еще 1 миллион в виде бонусов за чемпионство и победу в Кебке. В случае трансфера футболист подпишет с «Локомотивом» 3-летний контракт.

Также информируется, что Ньямси интересуются «Вулверхэмптон», «Андерлехт» и клуб из бундеслиги.

Ранее Le Parisien сообщал, что «Локомотив» уже сделал первое предложение «Страсбуру».

Ньямси выступает за клуб с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей в лиге 1 и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.