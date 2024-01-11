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Сегодня, 19:19

Источник: «Локомотив» предлагает «Страсбуру» 5 миллионов евро за защитника Ньямси

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно сколько «Локомотив» готов предложить за защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, железнодорожники предлагают за 26-летнего игрока 5 миллионов евро и еще 1 миллион в виде бонусов за чемпионство и победу в Кебке. В случае трансфера футболист подпишет с «Локомотивом» 3-летний контракт.

Также информируется, что Ньямси интересуются «Вулверхэмптон», «Андерлехт» и клуб из бундеслиги.

Ранее Le Parisien сообщал, что «Локомотив» уже сделал первое предложение «Страсбуру».

Ньямси выступает за клуб с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей в лиге 1 и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: https://t.me/karpinside/30046
ФК Локомотив (Москва)
ФК Страсбур
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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