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Источник: «Краснодар» внес в контракты своих игроков штраф за употребление наркотиков

13:24
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«Краснодар» внес в контракты своих игроков штраф за употребление наркотиков. За каждый такой случай игрок должен будет заплатить месячную зарплату, информирует Telegram-канал «Мутко против».

Также прописаны штрафные санкции в случае употребления алкоголя. Пить запрещено лишь в день проведения матча либо во время сборов. Штраф такой же — один месячный оклад за каждый случай.

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