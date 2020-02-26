Источник: «Краснодар» внес в контракты своих игроков штраф за употребление наркотиков

«Краснодар» внес в контракты своих игроков штраф за употребление наркотиков. За каждый такой случай игрок должен будет заплатить месячную зарплату, информирует Telegram-канал «Мутко против».

Также прописаны штрафные санкции в случае употребления алкоголя. Пить запрещено лишь в день проведения матча либо во время сборов. Штраф такой же — один месячный оклад за каждый случай.