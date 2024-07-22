Источник: «Краснодар» отказался продавать Сперцяна в «Ланс»
«Краснодар» отверг предложение «Ланса» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Footmercato.
По информации источника, французский клуб отправил предложение «быкам», однако российский клуб решил не продавать футболиста этим летом. Также отмечается, что игроком интересуются «ПСЖ» и «Жирона».
Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 33 матча за «быков» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 «Ланс» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 51 очко за 34 матча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1