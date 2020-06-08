Источник: Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона
12:20
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании сезона, сообщает Sportski zurnal.
По сведениям источника, сине-бело-голубые не договорились о продлении срока контракта с 36-летним сербом.
Иванович выступает за «Зенит» с февраля 2017 года. В текущем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и заработал четыре желтые карточки. Нынешнее соглашение игрока истекает в конце сезона.
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