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Источник: Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона

12:20
Бранислав Иванович. Фото ФК «Зенит»
Бранислав Иванович. Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании сезона, сообщает Sportski zurnal.

По сведениям источника, сине-бело-голубые не договорились о продлении срока контракта с 36-летним сербом.

Иванович выступает за «Зенит» с февраля 2017 года. В текущем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и заработал четыре желтые карточки. Нынешнее соглашение игрока истекает в конце сезона.

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