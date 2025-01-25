Источник: Гонсалес может покинуть «Краснодар» и переехать в Южную Америку

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес может покинуть клуб и продолжить карьеру в Южной Америке, сообщает Olheiro Sudaca.

По информации источника, футболистом интересуются «Сан-Паулу» и «Пеньроль», а сам Гонсалес уже выразил клубу свое желание покинуть РПЛ.

В этом сезоне 30-летний уругваец провел за «Краснодар» 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.