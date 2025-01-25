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Хлусевич не согласен на понижение зарплаты в случае перехода из «Спартака» в «Динамо»

Сергей Ярошенко
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич не согласен идти на понижение зарплаты в случае в «Динамо», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, зарплата Хлусевича в «Спартаке» составляет около 1,4 миллиона евро в год, что превышает зарплату лидирующей группы футболистов «Динамо» (примерно 1,3 миллиона евро в год). Переход Хлусевича на таких условиях не укладывается в систему зарплат «бело-голубых». Сам игрок не согласен на понижение условий личного контракта.

Также сообщается, что официальных переговоров по Хлусевичу между «Спартаком» и «Динамо» еще не было. При этом «бело-голубые» готовы заплатить за 23-летнего Хлусевича от 4 до 5 миллинов евро, а также бонусы, что может заставить «красно-белых» всерьез рассмотреть это предложение.

Хлусевич выступает за «Спартак» с 2022 года. В этом сезоне РПЛ на его счету девять матчей и ни одного результативного действия.

Источник: Metaratings.ru
Даниил Хлусевич
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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