Источник: Газон "Открытие Арены" серьезно пострадал из-за концерта "Ленинграда"

Концерт группы "Ленинград" нанес существенный ущерб "Открытие Арене" - домашнему стадиону "Спартака". Об этом сообщают "Известия", со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Концерт состоялся 14 июня. Поверх газона были установлены специальные защитные плиты, которые должны были предотвратить любые повреждения, Однако это не помогло сохранить примерно половину футбольной поляны.

— Практически половина поля визуально серьезно пострадала после выступления "Ленинграда", — сказал источник. — Пока сложно делать выводы, насколько серьезен ущерб. Картина станет более ясной, когда свое слово скажет агроном арены.

"Открытие Арена" - домашний стадион "Спартака". По окончании прошлого сезона "Спартак" поменял газон. 14 июля красно-белые должны сыграть домашний поединок против "Сочи" в первом туре премьер-лиги.

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