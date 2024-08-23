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Источник: форвард «Аргентинос Хуниорс» близок к переходу в «Зенит»

Руслан Минаев
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Лусиано Гонду.
Фото Global Look Press

«Зенит» близок к трансферу нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Отмечается, что сумма сделки составит более 10 миллионов долларов и она станет рекордной в истории клуба. 23-летний аргентинец подпишет контракт до лета 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за клуб он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 10 миллионов евро.

Гонду провел 4 матча и забил 1 гол за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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