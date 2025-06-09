Футбол
9 июня, 13:45

Полузащитник ЦСКА Кисляк: «Пьянич повлиял на меня»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что добился прогресса в своей игре в том числе благодаря партнеру по команде боснийцу Миралему Пьяничу.

«Конечно, он повлиял в каком-то плане на меня. Всегда подсказывает, как и что делать. Он много лет играл на моей позиции с лучшими футболистами всего мира, для меня такой опыт ценен», цитирует Кисляка ТАСС.

По словам россиянина, он всегда прислушивается к Пьяничу, обращает внимание на детали. Если босниец что-то говорит Кисляку, то он это делает.

«Просто вместе потренироваться с ним, посмотреть, как он играет, ощутить это очень классно», добавил полузащитник ЦСКА.

В сезоне-2024/25 19-летний Кисляк провел 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу. 35-летний Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года, в 25 матчах отдал 3 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Матвей Кисляк
Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Мамелюк

    Как бы теперь Матвей не зазнался бы.

    09.06.2025

  • Горын

    :rofl::joy::sweat_smile::laughing::grin::grin::laughing::sweat_smile::joy::rofl:

    09.06.2025

  • zg

    Мдя,а теперь хз,останется Миралем,аль не очень...Так то вроде,не смотря на все сомнения,ко двору пришелся и пользу приносит.

    09.06.2025

    • Источник: «Динамо» интересуется форвардом «Крыльев» Сергеевым

    Полузащитник «Крыльев» Рахманович близок к подписанию нового контракта с клубом на 2 года
