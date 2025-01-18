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Сегодня, 07:02

Точилин: «Надо наказать Бителло по полной программе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Динамо» Александр Точилин прокомментировал информацию о том, что полузащитник бело-голубых Бителло не явился на зимние сборы команды.

«Слава богу, я с таким не сталкивался, но подобная практика в футболе бывала. Здесь нужно вступать в дело юристам «Динамо», чтобы отстаивать свои права. А что касается Бителло, он показывает своими действиями, что больше не хочет играть за «Динамо». Даже если его как-то принудят играть юридическими путями, вряд ли он будет помощником для команды в дальнейшем, потому что против своей воли мало кто будет играть. Думаю, сначала попытаются договориться с агентом футболиста, негласно, а если это никак не поможет, будет подаваться иск в определенные инстанции. У «Зенита» в прошлом сезоне была подобная ситуация с Венделом. Его в итоге все-таки убедили, и ситуацию замяли. Но если игрок так поступает по отношению к своей команде, возникает вопрос, насколько он нужен.

Легионеры изначально приезжают сюда не из-за того, что всю жизнь хотели играть в российских клубах, а чисто заработать. Они потом уезжают к себе, туда, где мало кто знал, что они были в московском «Динамо» или другом нашем клубе, и были там востребованы. Я знаю, что за такой поступок его могут оштрафовать или дисквалифицировать, но насколько Бителло к этому готов, вопрос. Надо наказать по полной программе. Иначе такие истории будут повторяться», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Точилина.

В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал 10 результативных передач.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Бителло. Бителло не прилетел из Бразилии на сборы «Динамо». Что стоит за историей с шантажом?
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Александр Точилин
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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