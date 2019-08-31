Источник: ЦСКА заплатил 200 тысяч евро за аренду Лукаса Сантоса

Полузащитник «Васку да Гамы» Лукас Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды, информирует uol.com.br. Соглашение рассчитано до декабря с правом выкупа. Пока бразильский клуб получил за игрока около 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что армейский клуб ведет переговоры по трансферу 20-летнего Сантоса больше полугода. В январе «Васку» и ЦСКА не удалось договориться о переходе футболиста, но сейчас он должен сменить команду.

Сантос — левый полузащитник, с пяти лет находится в структуре «Васку да Гамы». В прошлом сезоне он в основном выступал за молодежный состав, за основу в чемпионате-2018/19 сыграл три матча.